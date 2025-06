Lazio, tutte le informazioni sulla sfida amichevole contro l’Avellino nel 3° Memorial Sandro Criscitiello: le ultime

Condividi via email

Lazio, tutte le informazioni per acquistare i biglietti per la prossima sfida dei biancocelesti contro l’Avellino: i dettagli

La Lazio è pronta per il proprio primo impegno estivo contro l’Avellino. I biancocelesti si presenteranno nella sfida contro i campani in onore del 3° Memorial Sandro Criscitiello. Per questa ragione il Club capitolino ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale i dettagli e i prezzi della prossima sfida. I dettagli:

Modalità di vendita e settori disponibili per i tifosi biancocelesti:

Settore Ospiti: 10 € (più commissioni)

10 € (più commissioni) Curva Sud Lazio: 10 € (più commissioni)

10 € (più commissioni) Tribuna Est: 15 € (più commissioni)

«La S.S. Lazio informa che i biglietti per la gara contro l’Avellino, in occasione del 3° Memorial “Sandro Criscitiello”, sono in vendita. La partita si svolgerà sabato 26 luglio alle ore 20:30 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. I biglietti possono essere acquistati online attraverso il circuito Go2».