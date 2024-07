Lazio Triestina, Santoni: «Il match è stato per noi una prova importante...»

Lazio Triestina, il tecnico alla luce della sfida amichevole con la squadra di Baroni analizza la partita e la pre season della sua squadra

Ai microfoni dei canali della Triestina a fare un bilancio della pre season della squadra, ci pensa mister Santoni che ricorda la partita di Auronzo con la Lazio

PAROLE – Nel complesso un ottimo test rispetto alla Lazio, anche per chi tra i nostri non conosce ancora a dovere il calcio di Serie C, così sanno cosa aspettarsi quando le partite varranno tre punti. Il bilancio del ritiro è positivo, quello che più mi premeva era di far capire loro il mio modo di intendere il calcio, adesso dobbiamo affinare i dettagli, completare la rosa ed esser pronti non solo a fare del bel calcio ma a mettere il coltello fra i denti