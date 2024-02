Lazio, tre reti al Perugia allo Stadio Olimpico: il ricordo del club pubblicato sui propri canali ufficiali

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda le tre reti contro il Perugia allo Stadio Olimpico. Ecco quando accadeva.

RICORDO DEL CLUB– «Era il 7 febbraio del 1999. La Prima Squadra della Capitale, reduce dalla vittoria in trasferta sul Bari per 1-3, affrontò il Perugia allo Stadio Olimpico di Roma in occasione del ventesimo turno del campionato italiano di massima serie.

Nella prima frazione di gioco i biancocelesti cercano immediatamente la rete del vantaggio. I capitolini creano numerose occasioni da gol, ma riescono a realizzare solo al 42’: Coinceicao crossa dalla sinistra per Vieri che, sfrutta un controllo maldestro della retroguardia perugina, ed in spaccata batte Mazzantini. Nei minuti di recupero, la Lazio raddoppia con un altro centravanti: Marcelo Salas.

Il numero 9 biancoceleste buca la retroguardia avversaria e, con il mancino, batte l’estremo difensore del Perugia. Nella ripresa la Lazio chiude la pratica al 76’; Mancini pennella sul secondo palo per Salas che, di testa, schiaccia in rete.

Così i biancocelesti: Marchegiani, Favalli, Nesta, Mihajlovic, Pancaro, Sergio Conceicao (84′ Gottardi), Lombardo (63′ Nedved), Almeyda, R.Mancini (87′ De La Peña), Salas, Vieri. All. Eriksson».