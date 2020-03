Lazio, tre giocatori nella Top11 di Whoscored fino a marzo FOTO

Il sito che raccoglie statistiche, ha selezionato i migliori 11 della Serie A fino ad ora: presenti tre giocatori della Lazio

Fino alla prima settimana di marzo la Serie A è scesa in campo, poi anche lei si è dovuta arrendere alla pandemia virale.

Whoscored.com ha comunicato la formazione del campionato italiano con i giocatori aventi la migliore media voti. Tra i titolari ci sono tre colonne della Lazio: Acerbi in difesa, Luis Alberto a centrocampo ed Immobile in attacco.Questo dimostra come i biancocelesti abbiano meritato il seconfìdo posto, grazie alle prestazioni eccelse dei suoi supereroi.