Difesa Lazio, prima di chiudere per Musacchio c’era anche Fazio

Prima della chiusura per Musacchio è stata sfiorata un’operazione tra romane: proposto Fazio alla Lazio

La Lazio ha chiuso per Mateo Musacchio, che questa mattina ha fatto le visite mediche presso la clinica Paideia. Prima di acquistare l’ex Villarreal la Lazio ha sondato tantissimi nomi, da Malang Sarr a Todibo, da Maksimovic a Bruno Viana, ma alla Lazio è stato proposto anche Federico Fazio.

Come riporta RadioRadio, l’agente del centrale difensivo della Roma aveva proposto l’ex calciatore del Siviglia ai biancocelesti, che però avevano bisogno di un profilo diverso che potesse giocare sul centrodestra e non da perno centrale della retroguardia. Se l’operazione fosse andata in porto avrebbe rappresentato un unicum nei rapporti sul calciomercato tra i due club della Capitale.