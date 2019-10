Lazio-Torino, torna BusInsieme: i punti di incontro

Lazio-Torino sarà la prossima gara dello Stadio Olimpico. Per l’occasione tornerà il servizio BusInsieme, tutte le info

Il Torino sarà il prossimo impegno casalingo della Lazio, per l’occasione tornerà anche il servizio offerto da BusInsieme. Di seguito le informazioni diramate dalla società:

«La S.S. Lazio e BusInsieme comunicano che in occasione di Lazio-Torino in programma mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21:00, sarà riproposto il servizio di Bus Sharing per lo stadio Olimpico riservato a un limitato numero di posti. I pullman, che si muoveranno da 18 diverse zone della città, giungeranno allo stadio Olimpico nei pressi del piazzale della Farnesina in via della macchia della Farnesina.

I diciotto punti di incontro (e di partenza) distribuiti in varie zone della città sono i seguenti:

Piazzale Pier Luigi Nervi (Palasport), zona Eur; partenza alle ore 18:30

Piazza Sirio (Lido di Ostia); partenza alle ore 18:20

Piazza Cina (Mostacciano); partenza alle ore 18:55

Via di Valle Lupara (Ponte Galeria), parcheggio Unieuro; partenza alle ore 19:15

Piazza Roma (Frascati); partenza alle ore 18:30

Via di Passo Lombardo – Angolo Via di Castiglione di Sicilia; partenza alle ore 18:55

Via Vincenzo Giudice – Metro A – fermata Anagnina; partenza alle ore 19:15

Corso Giacomo Matteotti (Albano Laziale) – Altezza Bar Mazzini; partenza alle ore 18:30

Viale J.F. Kennedy 84 (Ciampino), Altezza Palacavicchi; partenza alle ore 19:00

Piazza Lodi (Appia-Tuscolana); partenza alle ore 19:30

Via di Torrenova 425 (Torre Angela) – altezza parcheggio taxi; partenza alle ore 18:30

Via Casilina 1011, Centro Commerciale Casilino; partenza alle ore 18:50

Via Roberto Malatesta, Altezza L.go San Luca Evangelista; partenza alle ore 19:10

Via Davide Campari – Altezza Parrocchia San Tommaso d’Aquino alle ore 18:50

Via Tiburtina 757, Ipermercato Panorama; partenza alle ore 19:10

Via Pier Saverio Leicht – parcheggio antistante Parrocchia San Benedetto Giuseppe Labre; partenza alle ore 18:45

Via Ugo Ojetti, fronte supermercato Elite; partenza alle ore 19:00

Viale Jonio 386,altezza supermercato PAM; partenza alle ore 19:15

I pullman giungeranno allo stadio tra le ore 19:30 e le 20:00 circa.

Entro i 30 minuti successivi al termine della partita, i tifosi potranno risalire sui rispettivi mezzi, in sosta in via della macchia della Farnesina, e fare rientro presso gli originari punti di partenza. I bus esporranno un cartello indicante il punto d’incontro.

Per usufruire del servizio basta iscriversi al sito businsieme.com, scegliere il punto di partenza più comodo ed entrare a far parte del gruppo corrispondente».