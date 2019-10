Europa League, Leiva si riprende la Lazio

Lucas Leiva si riprende la Lazio: in campo dal primo minuto, sarà suo il compito di proteggere la difesa nella gara contro il Celtic

La Lazio alza lo scudo: Lucas Leiva torna a proteggere la difesa. Al Celtic Park il brasiliano è atteso dal primo minuto. Non gioca dal 6 ottobre, cioè da prima della sosta di campionato e prima di scontare la squalifica in campionato. La sua assenza si è fatta sentire, per questo Inzaghi non ha alcuna intenzione di rinunciare al regista nei prossimi impegni del calendario, a cominciare proprio da stasera. Come riportato dal Corriere dello Sport, nessuno meglio di lui può conoscere l’aria che si respira sui campi britannici, dopo la lunga esperienza con la maglia del Liverpool addosso.