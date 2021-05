Lazio Torino, Lotito a Formello: il presidente chiede orgoglio alla squadra

Lazio-Torino si giocherà questa sera, alle ore 20.30, per il recupero della gara in programma il 2 marzo: Lotito ha chiesto alla squadra orgoglio

Gli obiettivi della Lazio sono stati ufficialmente spazzati via dal triplice fischio di Pairetto, al termine della gara contro la Roma: la sconfitta nel derby capitolino ha sancito anche l’esclusione della squadra di Inzaghi dalla corsa Champions. La possibilità di mandare alle ortiche il finale di campionato, però, non è contemplato: stasera c’è il Torino per una partita che vale soprattutto la dignità.

La rivalità tra Lotito e Cairo è storia nota e la squadra capitolina, questa sera, potrebbe essere artefice dell’eventuale retrocessione dei granata. Come riporta il Corriere dello Sport, il patron biancoceleste si è recato ieri a Formello per chiedere ai suoi ragazzi un moto d’orgoglio per concludere la stagione dignitosamente e, perchè no, fare uno sgarbo al suo antagonista…