Allo stadio Olimpico, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Lazio e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Torino si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Lazio Torino 0-0 MOVIOLA

Fischio d’inizio – si gioca

4′ Ritmi alti – Ritmi subito alti all’Olimpico.

6′ Punizione Lazio – Luis Alberto batte la punizione dalla destra in mezzo all’area ma nessuno riesce a deviare verso la porta granata.

11′ Contropiede Toro – Contropiede del Torino con Lukic che apre sulla destra, cross di Belotti per Pobega ma Milinkovic Savic chiude la diagonale e allontana la minaccia.

16′ Chance per la Lazio – Palla lunga per Immobile che la protegge e lotta con Bremer, ottenendo poi il fallo. Punizione per la Lazio dalla sinistra. La batte Luis Alberto nel mucchio, Berisha fa suo il pallone

19′ Belotti vicino al gol – Calcio d’angolo dalla destra, Belotti svetta indisturbato ma spedisce fuori.

23′ Attacca la Lazio – Felipe Anderson cerca l’imbucata di Zaccagni ma il pallone è lungo e Berisha chiude in uscita.

27′ Occasione Zaccagni – Il biancoceleste penetra dalla sinistra in area di rigore, ma il suo suggerimento non trova nessun compagno.

28′ Palo di Bremer – Calcio d’angolo dalla destra, Bremer colpisce il palo di testa poi sulla ribattuta Ricci di testa impegna Strakosha che devia sopra la traversa.

32′ Toro a un passo dal gol – Aina sfonda sulla destra, cross basso che Belotti liscia mentre sul secondo palo sbuca Vojvoda che spara a lato di pochissimo.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Lazio Torino 0-0: risultato e tabellino

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Kamenovic, Radu, Hysaj, Cataldi, Basic, Cabral, Moro, Romero. All. Sarri

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Ola Aina, Ricci, Lukic, Vojvoda; Brekalo, Pobega, Belotti. A disp. Milinkovic; Gemello, Zima, Buongiorno, Singo, Ansaldi, Garbett, Linetty, Pjaca, Seck, Sanabria, Pellegri All.: Juric.

ARBITRO: Prontera