Pagelle Lazio Torino: Milinkovic e Immobile uniche luci

Le pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Torino, valido per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

STRAKOSHA 6 – Il palo lo salva sull’incornata di Bremer. Non può nulla sul gol.

MARUSIC 5,5 – Fisicamente riesce a farsi anche valere, ma anche lui finisce per soffrire il pressing alto e l’aggressività degli avversari.

PATRIC 6 – In un primo tempo difficile, lui comunque tiene la barra dritta e non commette sbavature. Alza bandiera bianca per un problema muscolare (42′ LUIZ FELIPE 5 – Si perde Pellegri in occasione del gol. E non dà mai troppa sicurezza e serenità).

ACERBI 4,5 – Totalmente fermo in un più di un’occasione sui calci piazzati. E sbaglia qualche pallone di troppo in fase di costruzione. Ormai è l’ombra di se stesso.

LAZZARI 5,5– Parte bene, con la sua solita corsa, ma poi si spegne con il passare dei minuti. E il suo apporto manca tantissimo.

MILINKOVIC 6,5 – L’unico che, con la sua fisicità e i suoi guizzi, sembra in partita. Lotta, combatte e pennella il cross per il gol del pari.

LEIVA 5 – Soffre maledettamente la marcatura a uomo di Lukic, che non lo fa respirare e non gli consente di ragionare (69 ‘ CATALDI 6 – Il suo ingresso dà ordine e qualità. E nel finale sfiora il gol dell’incredibile sorpasso).

LUIS ALBERTO 5 – Totalmente assente. Non esce dalla sua mattonella, non si fa vedere e il pressing alto del Torino lo mette in difficoltà. Lo spagnolo non entra mai in partita (69′ BASIC 6 – Dà fisicità, quella che serviva in una partita del genere).

FELIPE ANDERSON 4,5 – A inizio ripresa salva sulla linea sul colpo di testa di Izzo. Ma è veramente l’unica luce nel buio più completo. Non punta mai l’uomo e sbaglia un’infinità di palloni (84′ LUKA ROMERO S.V.).

IMMOBILE 6,5 – Bremer lo annulla, anche se a pochissimi palloni giocabili. Ma, all’unico, trova il gol. Solito cecchino.

ZACCAGNI 5 – Qualche spunto, ma nulla più. Conferma un momento che per lui non è più così positivo.