Lazio-Torino, il tecnico granata per la gara di mercoledì con i biancocesti rischia di dover fare a meno di Ricci e di un altro titolare

Archiviato l’amaro pareggio con il Monza, per la Lazio non c’è un attimo di respiro visto che mercoledì allo stadio Olimpico arriva il Torino di Juric. Per Lazio-Torino il tecnico granata ha un grattacapo non indifferente visto che rischia di dover fare a meno di Samuele Ricci, e di Mergim Vojvoda.

Per quanto riguarda il centrocampista, ha saltato la gara di ieri con la Roma e Juric per la sfida di mercoledì potrrebbe preferirgli Ilic. Mentre il Kosovaro rientrerà solo domani a lavorare con i compagni dopo il suo infortunio avuto con la nazionale.