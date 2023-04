Ivan Ilic ha portato in vantaggio il Torino contro la Lazio all’Olimpico: beffa per Maurizio Sarri che lo aveva richiesto in estate

Il Torino è passato in vantaggio all’Olimpico contro la Lazio con un gol nel primo tempo di Ivan Ilic.

Una grossa beffa per Sarri e per il calciomercato Lazio: il tecnico aveva richiesto a più riprese il calciatore, in estate al Verona, senza essere accontentato.