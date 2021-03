Lazio Torino, domani la Corte Sportiva d’Appello si pronuncerà sul match

Nella giornata di domani, la Corte Sportiva d’Appello si pronuncerà su Lazio Torino, il mancato match dello scorso 2 marzo

Atteso per domani un nuovo capitolo dello scontro tra Lazio e Torino. Dopo che venerdì è arrivata la sentenza del Tribunale Federale in merito al caso tamponi, per la giornata di domani si attende la decisione della Corte Sportiva d’Appello.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, ci sarà il secondo grado di giudizio per il mancato match dello scorso 2 marzo, quando i granata non si presentarono allo Stadio Olimpico di Roma. Le richieste del club biancoceleste sono sempre di un 3-0 a tavolino, come dichiarato ieri dall’avvocato Gian Michele Gentile.