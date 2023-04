Lazio-Torino, cambio in cabina di regia: la scelta di Sarri. Al momento è Vecino in pole per la titolarità nel ruolo

Come riporta la Gazzetta dello Sport in vista della gara di sabato contro il Torino, il tecnico della Lazio, Sarri, dovrà cambiare forzatamente la propria cabina di regia vista la squalifica di Cataldi.

A tal proposito Marcos Antonio chiederebbe più spazio all’allenatore, ma al momento per Sarri in pole position per quel ruolo ci sarebbe Vecino.