Lazio Torino, si va verso la battaglia legale in ogni caso: gli scenari

Dopo quanto accaduto nella serata di martedì, Lazio e Torino attendono le decisioni del giudice sportivo, prima della battaglia legale

Una situazione assurda, che potrebbe compromettere sempre di più la regolarità del campionato di Serie A 2020-2021. Il mancato match tra Lazio e Torino, infatti, potrebbe essere la parola fine al protocollo di sicurezza della Lega Calcio, firmato da tutti e 20 i club della massima Serie italiana.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di questa vicenda è incerto per quanto riguarda l’esito. Tuttavia, a prescindere da quale sarà la decisione del giudice sportivo (attesa nei prossimi 10 giorni), le due squadre porteranno avanti una battaglia legale. Se venisse confermato il 3-0 a tavolino per i biancocelesti e il punto di penalizzazione per i granata, il club di Urbano Cairo presenterà ricorso e, come avvenuto per Juventus Napoli, si arriverà molto probabilmente al recupero della partita. Se, invece, la gara venisse rinviata a data da destinarsi, sarà la società di Claudio Lotito a presentare ricorso, facendo leva su due aspetti: le tempistiche della quarantena per il Toro, che sarebbe dovuta finire lunedì sera, e la possibilità per i granata di venire a Roma con i giovani della Primavera. Nei prossimi giorni si attendono aggiornamenti su questa spiacevole situazione.