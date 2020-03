Lazio, nella Top10 delle meno battute di sempre in Serie A

Con 21 risultati utili consecutivi, la Lazio è all’interno della classifica delle squadre meno battute di sempre in Serie A

E’ iniziato tutto da quel lontano 19 ottobre, quando la Lazio pareggiò per 3-3 contro l’Atalanta. La lunga striscia di risultati utili consecutivi è ferma a 21 per colpa del Coronavirus, ma è pronta a non arrestarsi.

Passata per la vittorie contro la Juventus, Inter e Napoli, ed il pareggio con la Roma, la squadra di Inzaghi non perde dal 25 settembre scorso raggiungendo così il decimo posto nella classifica delle squadre meno battute in Serie A di sempre. Come riporta l’applicazione della società, davanti alla rosa biancoceleste ci sono: l’Udinese del ’56 (23 risultati utili), il Napoli del 2017 (26 gare senza perdere), il Torino del 1977 (28 partite), la Roma del 1981 (30 partite senza sconfitte) e l’Inter del 2007 (33 gare in positivo). Comanda la classifica il Milan a cavallo tra il 1991 ed il 1993 con ben 58 risultati utili consecutivi.