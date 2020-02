Lazio, Toni: «Immobile sta imitando il Quagliarella dello scorso anno»

L’ex campione del mondo ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ed ha parlato di Immobile

Luca Toni per anni è stato il comandante della classifica capocannonieri della Serie A, segnando veramente tanti gol.

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex campione del mondo ha espresso il suo pensiero sull’attaccante della Lazio e su CR7: «Ronaldo sta facendo una caterva di gol, ma anche Immobile è lanciatissimo e sta imitando il Quagliarella della scorsa stagione. A breve ricomincerà la Champions e non credo che Cristiano le giocherà tutte in campionato».