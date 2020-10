Lazio, test casalingo con la Primavera: Muriqi e Caicedo in coppia

Test casalingo per la Lazio, a Formello: Muriqi e Caicedo in coppia; non ci sono Luis Alberto, Escalante e Pereira

Ultimo allenamento settimanale per la Lazio, prima del giorno di riposo concesso da Inzaghi. A Formello si lavora ancora a ranghi ridotti e, sul campo centrale, la prima squadra si mescola con la Primavera di Menichini per un test casalingo. A rubare le attenzioni è l’inedita coppia formata da Caicedo e Muriqi, in attesa che Immobili rientri dopo i test con la Nazionale.

Durante la partitella – composta da due tempi da 30 minuti – si vede andare a segno proprio l’ecuadoriano, poi Cataldi e Raul Moro. Risparmiati Escalante, Pereira e Luis Alberto.

Ancora fermi i lungodegenti Marusic, Radu e Luiz Felipe: il montenegrino, con tutta probabilità, non ce la farà a prender parte alla trasferta di Marassi. Inzaghi, intanto, aspetta Hoedt che oggi si è sottoposto alle visite mediche in Paideia.