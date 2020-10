Mattina di visite mediche per Hoedt: il giocatore è in Paideia FT&VD

Lazio, Wesley Hoedt è arrivato in Paideia per svolgere le visite di routine, prima di cominciare la sua avventura in biancoceleste

Inzaghi potrà abbracciare presto il nuovo arrivato Wesley Hoedt. Il difensore prelevato dal Southampton è tornato a casa dopo tre anni e non brillanti esperienze in Premier League, poi in Liga col Celta Vigo e in Belgio con l’Anversa. L’olandese farà parte del reparto arretrato e potrà essere schierato sia come centrale del terzetto che come terzo di sinistra. Con gli infortuni di Radu e Luiz Felipe e Vavro che ancora non ha sostenuto diverse sedute consecutive con il gruppo, Hoedt potrebbe già essere gettato nella mischia tra una settimana a Genova almeno per uno spezzone di gara.

Il giocatore si è presentato in Paideia per svolgere i controlli di routine.