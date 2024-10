Lazio, Tavares si sfoga sui social e tuona contro il razzismo con un post – FOTO

Lazio, l’ex Arsenal decisivo per la vittoria roboante con i liguri si sfoga sui social esternando la sua rabbia nei confronti del razzismo

Una delle armi vincenti di questo inizio di stagione della nuova Lazio di Baroni, è senza dubbio Nuno Tavares il quale a suon di prestazioni e di assist incanta i tifosi, cosa che ha fatto anche in questo pomeriggio con il Genoa consegnando un regalo a Noslin che come poi lui stesso ha fatto, doveva solo scartare. L’ex Arsenal sui social si sfoga ed esulta per la vittoria pubblicando un post anche contro il razzismo