Lazio, Tare: «Fares voluto dal mister per le sue qualità. Akpa Akpro merita il rispetto di tutti»

Akpa Akpro e Fares, gli acquisti estivi del calciomercato della Lazio, si sono presentati: ecco le parole del ds Igli Tare

Il ds Tare ha introdotto le presentazioni dei nuovi arrivati in casa Lazio: Fares ed Akpa Akpro. Ecco le parole del dirigente sportivo biancoceleste:

FARES – «Chiudiamo il ciclo dei nuovi acquisti, oggi parliamo di Fares. Giocatore voluto e cercato dal mister per le sue qualità. Penso sia un giocatore che ha tanto da dire, non si è ancora espresso al massimo e la Lazio sarà la squadra giusta per esplodere nel calcio che conta».

AKPA AKPRO – «Questo è uno dei momenti più belli e significativi del calcio. Questo ragazzo ha meritato questa maglia, ha fatto il ritiro con noi e il suo rispetto e il suo modo di essere lo ha messo sul campo. Merita il rispetto e tutta la nostra considerazione».