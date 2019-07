Lazio, Tare e Lotito sbarcano ad Auronzo: in programma un summit di mercato

Tare e Lotito sono attesi ad Auronzo: con Inzaghi andrà in scena un summit decisivo di mercato

Ad Auronzo arrivano Tare e Lotito: il presidente assisterà anche all’amichevole di domani contro la Triestina. Sotto le Tre Cime di Lavaredo è in programma un summit di mercato con Inzaghi. Dopo i primi quattro colpi in entrata, la Lazio ora dovrà concentrarsi sulle uscite e le attenzioni maggiori saranno su Milinkovic.

SUPER OFFERTA – Il serbo difficilmente resterà ancora a Roma, ma la Lazio aspetta la super offerta: alla porta ci sono sempre PSG e Manchester United. Come riporta Il Corriere dello Sport, un primo colloquio tra l’agente di Sergej e la dirigenza della Lazio è stato fatto a Roma. Ecco perché si stanno valutando diversi profili per rimpiazzarlo in caso di partenza. In pole c’è Szoboszalai del Salisburgo. La società dovrà parlare anche con Luis Alberto e Caicedo. Per il primo non dovrebbero esserci esserci dubbi: resterà alla Lazio, ma serve un chiarimento con Lotito. Per quanto riguarda l’ecuadoriano invece si valuta il rinnovo. Su di lui negli ultimi giorni è piombato anche il Boca Juniors.