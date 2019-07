Calciomercato Lazio, tutto su Szoboszlai: Tare vuole chiudere il prima possibile

Calciomercato Lazio, la Lazio ha individuato il sostituto di Milinkovic: si stratta di Szoboszlai del Salisburgo

Calciomercato Lazio – Si deciderà nei prossimi giorni il futuro di Milinkovic, intanto la Lazio in caso di cessione del serbo non vuole farsi trovare impreparata. In questo momento in pole c’è Dominik Szoboszlai del Salisburgo. Come riporta Il Corriere dello Sport, Tare vorrebbe chiudere il prima possibile la trattativa. Il Salisburgo valuta il cartellino del centrocampista ungherese circa 20 milioni di euro, ma la Lazio proverà ad ottenere un piccolo sconto. Non è escluso l’inserimento di Valon Berisha nell’operazione. Intanto il giocatore ha già visitato il centro sportivo di Formello.