Lazio, Tardelli: «C’è entusiasmo, la squadra ha grandi motivazioni»

Marco Tardelli, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha parlato della ripresa del campionato e dei traguardi che vuole raggiungere la Lazio

A La Domenica Sportiva, l’ex giocatore Marco Tardelli ha commentato le ambizioni della Lazio che si sta preparando scrupolosamente per il ritorno in campo:

«Io vivo a Roma e percepisco grande entusiasmo tra i tifosi della Lazio. Quanto alla squadra credo che si stiano allenando molto bene e sento proprio delle grandi motivazioni in questa Lazio. La polemica sugli orari? Secondo me le polemiche non sono giuste, è un’emergenza e mi sembra già tanto che si ricominci. Mi sembra che in Europa si giochi tranquillamente anche nel pomeriggio. Sarà un calcio diverso, speriamo sia divertente, comunque i giocatori daranno il massimo».