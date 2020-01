Lazio, tanti auguri a Cristian Brocchi

L’ex laziale compie oggi 44 anni. Con la maglia della Lazio ha vissuto tanti momenti belli, tra cui quello del 26 maggio

Proprio con la maglia della Lazio ha appeso gli scarpini al chiodo, nel 2013. Dopo una carriera piena di trionfi, Cristian Brocchi ha deciso di chiudere con il calcio giocato proprio dopo l’ultimo trofeo del 26 maggio. Oggi l’attuale allenatore del Monza compie 44 anni.

L’ex centrocampista, tignoso e con tanta qualità, ha passato in biancoceleste 5 stagioni e forse avrebbe continuato se, il suo ex compagno Matuzalem, non lo avesse infortunato gravemente. Brocchi è rimasto molto legato a Roma ed infatti, ogni qualvolta torni nella Capitale è sempre ben accolto dai tifosi. Chi ha dato tanto con l’aquila sul petto, sudando e combattendo sempre, verrà sempre onorato.