Lazio Tacchinardi: «Dopo la supercoppa la Juve ha subito un’involuzione»

Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex Juve Tacchinardi ha detto la sua sul momento negativo dei bianconeri, parlando di crisi identitaria

In questa stagione, la Juventus è uscita sconfitta per due volte su due contro la Lazio, entrambe con il risultato di 3-1 per i biancocelesti. Dopo la brutta sconfitta, più per la prestazione che per altro, di ieri contro l’OL è intervenuto a Radio Sportiva l’ex Tacchinardi, per dire la sua sulla crisi bianconera.

«Mi preoccupa non vedere un’identità di squadra. Prima della Supercoppa la Juventus riusciva a fare qualcosa. La sconfitta con la Lazio ne ha minato tutte le certezze, creando un’involuzione paurosa della squadra intera. Il possesso è molto sterile, a centrocampo non gira la palla e c’è soltanto Ronaldo ad attaccare l’area. Il Rabiot visto ieri è assolutamente impresentabile. Per cercare di fare un pizzico di bel gioco, la squadra ha completamente perso la propria identità, l’uscita con il Lione sarebbe una tragedia sportiva».

Matteo Pesce