Lazio, Suor Paola: «Mai visto un presidente così felice di donare come Lotito»

Lazio, le parole di Suor Paola che in questo momento di grande difficoltà ha aiutato molte famiglie con la sua associazione

Spesso la Lazio è stata in prima linea insieme alla So.Spe di Suor Paola per aiutare le persone in difficoltà e anche in questo momento ha fatto la sua parte. Ecco le sue parole ai microfoni di Radiosei.

«La scorsa settimana Lotito ha consegnato alla So.Spe le tute della Lazio. Non ho mai visto un presidente così felice di poterci fare un dono, era davvero entusiasta. Non solo: c’erano cappellini e completi da gioco con maglie, calzoncini e calzettoni».