Lazio, Suor Paola: «Ho pitturato la ringhiera di casa mia di biancoceleste»

Lazio, le dichiarazioni di Suor Paola intervenuta questa mattina insieme ad altre personalità del mondo biancoceleste

Una mattinata a tinte biancocelesti quella andata in onda su Rai Due. All’interno del TG2 infatti erano presenti il patron Lotito, Marco Parolo, Pino Wilson, Anna Falchi e anche Suor Paola. Ecco le sue dichiarazioni.

«Ho pitturato di bianco e celeste la ringhiera di casa mia. Qualche vicino s’è lamentato, gli ho risposto ‘prendi un altro colore e pitturala tu’. Non hanno fatto più nulla. Ho la bandiera che cambio ogni anno perché il sole me la rovina. Derby? Non voglio fare pronostici, volevo ricordare ai tifosi e alla squadra che mercoledì hanno un appuntamento con me. Un grazie alla Lazio, al presidente, da qualche anno non devo più scavalcare le mura dello stadio per andarci, ma vado con tutti i ragazzi. Quando non c’era ancora la copertura, saltavo».