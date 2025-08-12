Lazio, Suma punge l’Inter: «Problemi con Lookman? Il giocatore che vi consiglio è Pedro…»

Lazio, il giornalista rossonero ironizza sul gol dello spagnolo contro l’Inter e riaccende le schermaglie tra tifoserie

Il nome di Pedro torna a fare capolino nei dibattiti calcistici, e non solo per le sue giocate in campo. Il gol realizzato dallo spagnolo nei minuti finali contro l’Inter, episodio chiave nella corsa Scudetto, continua infatti a essere al centro di battute e frecciate tra tifosi. Stavolta, a riaccendere il fuoco della rivalità è stato Mauro Suma, volto noto dell’ambiente rossonero, che in diretta a QSVS su TeleLombardia ha colto l’occasione per una stoccata piuttosto pungente.

Durante il programma, Suma si è rivolto con tono ironico all’opinionista Diego Chiariello, noto per le sue posizioni vicine al mondo nerazzurro, ma il messaggio era chiaramente destinato a tutto il tifo interista. «Se c’è qualche difficoltà con Lookman, c’è un giocatore decisivo che ti consiglio… Pedro!» ha dichiarato, scatenando l’ilarità in studio e sui social.

La frase, semplice ma dal forte potere evocativo, ha immediatamente riportato alla memoria dei tifosi interisti quel finale di partita che ha inciso pesantemente sullo scorso campionato. Allo stesso tempo, tra i laziali è riemerso l’orgoglio per un gol simbolico, mentre i milanisti hanno colto l’occasione per unirsi al coro degli sfottò.

L’uscita di Suma non è passata inosservata: sui social si è rapidamente diffusa una serie di meme, gif e clip del gol di Pedro della Lazio, accompagnati da commenti ironici che giocano sul filo tra rivalità e presa in giro sportiva.

Il contesto della battuta è legato alle recenti voci di difficoltà dell’Inter nella trattativa per Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta, obiettivo dichiarato per rinforzare il reparto avanzato. Suma, approfittando della coincidenza, ha trasformato un’ipotesi di mercato in un assist perfetto per il sarcasmo.

In un’estate già calda per il calciomercato, episodi come questo dimostrano quanto il calcio italiano resti anche un terreno fertile per schermaglie dialettiche, ricordi vividi e sfide che vanno oltre il rettangolo di gioco.