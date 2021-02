Lazio, strategia diversa per ogni gara: così Inzaghi prepara le sfide

Simone Inzaghi utilizza una strategia diversa per ogni gara: ecco come il tecnico prepara le sfide contando sul suo staff

Il modo di preparare le gare di Simone Inzaghi diventa oggetto di studi. Il tecnico della Lazio sa come studiare al meglio le sfide e di conseguenza assumere le scelte migliori, soprattutto se ha una settimana di lavoro a disposizione su ogni match.

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico può contare su uno staff di livello che lo aiuta a cambiare strategia per ogni match. Al suo fianco ci sono Max Farris, vice allenatore che nello specifico cura la difesa. Poi c’è Mario Cecchi, ex Empoli con Sarri, e Riccardo Rocchini, che osserva la Lazio dalla tribuna durante i match e poi scende nello spogliatoio all’intervallo per portare la sua relazione.