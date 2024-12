Lazio, senti Stramaccioni: «La squadra va in difficoltà se manca qualcuno in quel reparto, durante il mercato...»

Lazio, l’ex allenatore e opinionista Dazn rilascia alcune considerazioni sui biancocelesti soffermandosi sul calciomercato: le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Dazn in occasione del posticipo Milan-Roma, Stramaccioni ha espresso il suo parere sulla Lazio focalizzando la sua attenzione in modo particolare sul mercato. Ecco le sue parole

PAROLE – Alla Lazio appena mancano dei giocatori a centrocampo va in difficoltà, se aumenta la sua profondità può arrivare fino in fondo in questa lotta Champions League. Il mercato può essere decisivo