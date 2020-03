Lazio, Strakosha è il secondo portiere più decisivo in Serie A

Lazio, Strakosha sempre più decisivo. In Serie A, dopo Sirigu, è il portiere che ha effettuato più interventi: 291 in 99 partite

Tutto su Strakosha. Inzaghi ha puntato sul suo giovane portiere sin dall’esordio: uno stop improvviso di Marchetti ha dato il via alla sua scalata, adesso è la sua certezza e anche quella della Lazio. Il giocatore è il più utilizzato nell’undici con ben 13630 minuti giocati, uno score che gli ha permesso di crescere e rivelarsi sempre più decisivo.

A dirlo sono i numeri forniti da Opta: in 99 partite, l’estremo difensore ha effettuato ben 291 interventi. Meglio di lui ha fatto solamente Sirigu del Torino (con 314 in 98 gare), sul terzo gradino del podio invece c’è Consigli del Sassuolo (284 in 92 incontri).