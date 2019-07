Lazio, Strakosha non partirà subito per Auronzo: l’albanese deve recuperare dall’infortunio

Lazio, ancora problemi per Strakosha: il portiere albanese raggiungerà i compagni ad Auronzo con qualche giorno di ritardo

Lazio – Nella lista dei convocati per il ritiro di Auronzo non ci sarà inizialmente il nome di Thomas Strakosha. Come riporta Il Corriere dello Sport, il portiere albanese soffre ancora di un problema al tendine d’Achille e non partirà alla volta della cittadina veneta il prossimo 12 luglio. Strakosha avrà ancora qualche giorno per recuperare, poi il 16 luglio effettuerà le visite mediche insieme a Immobile, Acerbi, Marusic, Badelj e Durmisi, ovvero con tutti i giocatori impegnati con le nazionali a giugno.