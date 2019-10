Lazio, Strakosha giù di morale dopo la ‘papera’ con la maglia dell’Albania

Momento davvero negativo per Thomas Strakosha

Un periodo a dir poco negativo per Thomas Strakosha, con la Lazio e ora anche con la maglia dell’Albania. Un’uscita scriteriata al 90’ della sfida contro la Turchia è costata cara alla nazionale albanese che ha perso la partita e anche le poche speranze di qualificazione a Euro 2020. Una papera che ha condannato i compagni e messo sul banco degli imputati il giovane portiere che al termine del match ha abbandonato il manto erboso in lacrime. Ci ha messo un po’ a riprendersi, anche se il CT Reja e i compagni lo hanno rincuorato immediatamente.

CRITICHE – Come riportato da IlMessaggero.it in patria non sono stati teneri nei confronti del classe ’95, anche perché l’Albania con un pareggio poteva ancora essere in corsa. Un percorso complesso che ora è diventato impossibile. E per Strakosha non è facile da mandar giù un boccone così amaro.