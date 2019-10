Lazio, il calendario si complica: in 15 giorni quattro match… da Champions

Sinora la Lazio ha incontrato solo la Roma e l’Inter tra le big: adesso il calendario diventa più duro, in 15 giorni 4 scontri Champions

E’ partito il nuovo piano Champions. Inzaghi è già da mercoledì a lavoro con il suo staff per riportare i singoli ed il gruppo al massimo della condizione. Dopo la sosta, in effetti, non ci sarà un attimo di respiro, bisognerà ripartire col piede giusto. L’armata di Inzaghi è reduce da un pareggio amaro, ha già un punto da recuperare alla settima giornata rispetto all’anno scorso. Sinora, scrive ilmessaggero.it, ha incontrato solo Inter e Roma, tra le big, nel proprio cammino. Adesso il calendario diventa più duro, non sarà ammesso più alcun passo falso.

CALENDARIO – Già sabato 19 ci sarà uno scontro diretto: alle 15 la Lazio dovrà affrontare l’Atalanta all’Olimpico. Poi riecco l’Europa League, con i biancocelesti che, a Glasgow, sfideranno il Celtic il giovedì successivo alle 21. La domenica seguente l’impegno di campionato è a Firenze alle 20.45, quindi il turno infrasettimanale di mercoledì 30 ottobre contro il Torino in casa, ed il match contro il Milan a San Siro. In due settimane, dunque, la Lazio affronterà le quattro concorrenti più agguerrite per il quarto posto.