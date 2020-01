Lazio, Strakosha dà la carica sui social. Minala e Keita gli rispondono FOTO

Lazio, Strakosha chiama alla carica dopo la sconfitta col Napoli in Coppa Italia mentre Minala e l’ex comapgno Keita gli rispondono su Instagram

Sconfitta amara per la Lazio che vede la porta d’uscita dalla Coppa Italia dopo una partita rocambolesca che è andata in scena ieri allo Stadio San Paolo. Thomas Strakosha, autore di alcuni errori durante il match, prova a dare comunque la carica per questa settimana intensa che porterà al Derby di domenica 26 gennaio in programma alle ore 18. Il numero 1 biancoceleste ha pubblicato un post su Instagram con l’hashtag #nevergiveup e nei commenti appaiono le risposte di Minala e Keita. Il primo gli risponde «Grande Fra sei il numero one» mentre l’ex biancoceleste si sofferma su un nuovo tratto distintivo dell’albanese: «Barba 👌🏾».