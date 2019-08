Lazio, Correa incedibile: blindato con una clausola da top player

La Lazio si mette al sicuro e blinda Joaquin Correa: sul contratto dell’argentino spunta una clausola milionaria

La Lazio non può fare più a meno di Joaquin Correa. Nel giro di pochi mesi il tecnico Simone Inzaghi è riuscito a sistemare l’argentino alla perfezione nel proprio scacchiere. Col passare dei mesi ‘El Tucu’ è diventato sempre più imprescindibile, rappresentando nel finale di stagione l’arma in più dei biancocelesti. La società lo scorso luglio ha scelto dunque di mettersi al riparo, trovando con il giocatore un’importante intesa: secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Lazio ha infatti inserito sul suo contratto una super clausola rescissoria da 70 milioni di euro. Un modo chiaro per allontanare le eventuali pretendenti che, se davvero interessate, dovranno sborsare un bel gruzzoletto per acquistare Correa.

