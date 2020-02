Lazio, Stendardo: «L’apice della mia carriera l’ho vissuto in biancoceleste»

L’ex difensore della Lazio si è raccontato ai microfoni di Gianluca Di Marzio raccontando anche la sua esperienza in Champions nel 2007

Guglielmo Stendardo ha militato nella Lazioquando la società ha fatto l’ultima apparizione in Champions League, nel 2007.

A distanza di 13 anni, la squadra biancoceleste è molto vicina a riapprodare nella fase a gironi della più importante competizione europea. L’ex difensore ha colto l’occasione dell’intervista concessa a GianlucaDiMarzio.com per parlare di quell’indimenticabile esperienza e di come vede la squadra di oggi: «Il più bel ricordo è il 2-2 all’Olimpico contro il Real Madrid, dove ho anche fatto un assist a Pandev. Sono momenti indelebili che conservo nella mente e nel cuore. La Lazio è stata l’apice della mia carriera.Qualora si qualificasse, la Lazio dovrà e potrà fare bene in Champions. È una squadra forte, costruita bene da tempo. Il vero valore aggiunto è Simone Inzaghi, solo complimenti per lui. E Igli Tare non è da meno, come ds non ha sbagliato quasi nulla negli ultimi anni. La squadra può fare qualsiasi cosa, deve temere solo se stessa. Se gioca al massimo delle possibilità può battere chiunque. Marzo sarà un mese importante per capire quale piega prenderà la stagione, ma penso che il mister sappia tenere sull’attenti tutti i giocatori. Peserà l’assenza di Lulic perché siamo nella parte fondamentale dell’anno, ma di sicuro sapranno rimpiazzarlo».