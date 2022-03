Fiore: «La Lazio è cresciuta tanto, ma la Champions League è lontana...»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Fiore – ex giocatore della Lazio – ha commentato il cammino fatto sin qui dalla squadra di Sarri: ecco le sue parole

Stefano Fiore, intercettato dai microfoni di Juventusnews24.com, ha commentato il momento della Lazio e le ambizioni stagionali. Ecco un estratto della sua intervista:

OBIETTIVO QUARTO POSTO – «Per la Lazio vale il discorso fatto per la Juve. I biancocelesti sono un’ottima squadra, cresciuta molto nelle ultime gare, in cui si sta iniziando a vedere la mano di Sarri. Però dopo la sconfitta col Napoli il cammino per la Champions si è fatto molto più difficile e quelle sopra di lei sono comunque Juve e Atalanta, non due squadre normali o due squadre in crisi di risultati. Tutto può succedere, ma credo sia più probabile che i biancocelesti si debbano accontentare dell’Europa League».