Lazio, anche la stampa estera esalta il trionfo nel derby – FOTO

Il trionfo della Lazio nel derby ha oltrepassato anche i confini nazionali. Infatti anche la stampa estera ha parlato della vittoria dei biancocelesti. Espn, L’Equipe e Marca, Mundo Deportivo sono soltanto alcune delle testate straniere che hanno dedicato spazio alla stracittadina.

Ovviamente si è puntato molto sul duello tra Sarri e >Mourinho e sulla vendetta di Pedro, snobbato ed emarginato dai giallorossi da quando è arrivato il portoghese. Ecco alcune prime pagine, apparse sui social:

Maurizio Sarri celebrating with the Lazio eagle after beating Jose Mourinho’s Roma 🦅

His face 😅 pic.twitter.com/GuB2Y6SFFe

