Lazio a tutti polmoni: è la squadra che ha corso di più questa giornata

Secondo i dati emessi dalla Lega, La Lazio è la squadra che ha percorso più kilometri in questa giornata di campionato

118,284 Km percorsi: grazie a questo dato la Lazio si laurea come la squadra che ha percorso più kilometri durante la 19^ giornata di Serie A.

Questo fatto, messo in evidenza dallo studio sviluppato e pubblicato dalla Lega, evidenzia il buonissimo stato di forma della squadra di Inzaghi. Oltre al cuore ed alla mentalità, questa squadra dimostra di avere anche grandi polmoni: nessuno si tira indietro per difendere la causa e ciò è poi determinante per il risultato finale.