Lazio, Spalletti guarda i capitolini: Provedel nel mirino? Il punto

Il tecnico della Naizionale Luciano Spalletti osserva da vicino la Lazio, per i tifosi il portiere Ivan Provedel è nel mirino

Non è passata inosservata agli occhi dei numerosi tifosi di fede biancoceleste la presenza di una figura particolarmente rilevante per il panorama calcistico italiano in tribuna allo Stadio Castellani lo scorso venerdì. A ben vedere infatti, il tecnico della Nazionale Luciano Spalletti si è goduto in prima fila la vittoria della Lazio contro l’Empoli in terra toscana.

Difficle credere che il ct non sia rimasto impressionato dalle parate del portiere capitolino Ivan Provedel, vero è proprio MVP del match. Come sottolineato dai numerosi commenti sotto le pagine social della squadra biancoceleste le gesta della retroguardia potrebbero aver convinto l’ex Napoli a regalare un maggior minutaggio al classe ’94 “chiuso” tra i pali dal collega Donnarumma. Il condizionale in questi casi è d’obbligo, solo i prossimi impegni (ancora da programmare) verso il Campionato Europeo ci daranno risposta.