Lazio Spal, la partita dal sapore speciale per Murgia

Domani ci sarà Lazio Spal ed Alessandro Murgia tornerà all’Olimpico: il centrocampista ritrova la sua squadra del cuore

Quando si tratta di affrontare la Lazio, per Alessandro Murgia non è mai una partita dal semplice valore di tre punti.

Il centrocampista romano ha fatto tutta la trafila nelle giovanili biancocelesti ed ha esordito nel calcio professionistico proprio con questi colori, il tutto grazie ad Inzaghi. Il mister ha creduto in lui e lo ha buttato nella mischia. Murgia è stato molto importante per la Lazio, segnando un gol pesantissimo nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Purtroppo però le strade tra il giovane laziale e la squadra che lo ha svezzato, si sono separate precocemente e così la Spal ha investito su di lui. Domani Alessandro tornerà all’Olimpico da avversario e per lui non sarà mai una partita come le altre. Il calciatore lo ha espresso anche sul suo profilo Instagram, postando le foto degli allenamenti in preparazione della partita e scrivendo sotto che per lui sarà una partita sempre dal sapore speciale. Nonostante la grande passione che lo lega alla prima squadra della Capitale, il giocatore è un grande professionista e per questo penserà al biancoceleste che indossa attualmente, quello di Ferrara.