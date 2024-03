Lazio, sosta Nazionali: gli impegni dei sei biancocelesti. Tutti i dettagli

Igor Tudor è pronto per iniziare l’avventura con la sua nuova Lazio. Il tecnico, però, non potrà contare su cinque calciatori che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali. È il caso di Zaccagni, convocato dal c.t. Spalletti, ma anche di Hysaj (Albania), Marusic (Montenegro) e Isaksen, alla sua prima chiamata con la Danimarca. A questi si aggiunge anche Matias Vecino con l’Uruguay. Convocazione last minute anche per Matteo Guendouzi con la Francia. Di seguito tutti i loro appuntamenti.

ZACCAGNI

– Italia-Venezuela, giovedì 21 marzo h. 22.00

– Ecuador-Italia, domenica 24 marzo h. 21.00

HYSAJ

– Albania-Cile, venerdì 22 marzo h. 20.45

– Svezia-Albania, lunedì 25 marzo h. 19.00

MARUSIC

– Bielorussia-Montenegro, giovedì 21 marzo h. 19.00

– Montenegro-Macedonia del Nord, lunedì 25 marzo h. 18.00

ISAKSEN

– Danimarca-Svizzera, sabato 23 marzo, h. 20.00

-Danimarca-Isole Faroe, martedì 26 marzo h. 20.15