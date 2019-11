Lazio, è il solito Immobile: raggiunti Kozak e Chinaglia

Immobile, con il gol di ieri, ha agganciato Chinaglia e Kozak nella classifica dei marcatori della Lazio in Europa

La Lazio affonda davanti al suo stesso pubblico. A risollevare un po’ l’umore è la solita prestazione di Immobile. Corre, si sacrifica, copre tutto il campo per sè e per aiutare i compagni, ma soprattutto segna. Con il gol di ieri, il numero 17 ha scalato un altro gradino nella classifica dei grandi marcatori biancocelesti: 11 reti nelle competizioni targate UEFA. 11 reti come Kozak e Chinaglia, ad un solo passo Nedved (12) e a qualcche lunghezza da Inzaghi (20). Di seguito, la classifica:

Simone Inzaghi: 20

Pavel Nedved: 12

Giorgio Chinaglia: 11

Libor Kozak: 11

Ciro Immobile: 11

Pierluigi Casiraghi: 10

Claudio Lopez: 9

Sergio Floccari: 8

Marcelo Salas: 8