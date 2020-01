Lazio, società presente all’evento «Un calcio al razzismo» FOTO

Lazio, la società biancoceleste presente oggi all’evento Un calcio al razzismo promosso dall’Unione delle comunità ebraiche italiane

Tutti insieme per dire no per al razzismo: è ancora in corso nella sede Ucei del Centro Bibliografico «Tullia Zevi» l’evento organizzato dall’Unione delle comunità ebraiche italiane. «Un calcio al razzismo» è l’evento che si sta svolgendo per contrastare le espressioni odio, violenza e razzismo negli stadi. Presente anche una delegazione biancoceleste: il presidente Lotito, Jordan Lukaku e alcuni rappresentanti del settore giovanile biancoceleste sono tra gli ospiti.

UN CALCIO AL RAZZISMO La #SSLazio presente all’evento promosso dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per lanciare un messaggio unito e convinto di contrasto alle espressioni di odio, violenza e razzismo negli stadi pic.twitter.com/tspbddn6KW — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 16, 2020