Lazio, la carica social: «Will be back in action tomorrow» – FOTO

La Lazio ha annunciato in un modo particolare la ripresa degli allenamenti in vista del match contro l’Empoli

Ferragosto di riposo e di vacanza in casa biancoceleste dopo l’amichevole di ieri con il Sassuolo. Ed ecco che, sui canali social, viene comunque dato l’appuntamento a domani, quando riprenderanno gli allenamenti in quel di Formello.

«Le aquile torneranno in azione domani pomeriggio al centro sportivo», un annuncio scritto in inglese e che si accompagna a qualche scatto della sfida di ieri. Insomma, in casa Lazio si suona la carica. L’Empoli è dietro l’angolo.