Lazio, Silva in dirittura d’arrivo. E lo spagnolo sfiora il gol in Champions

La firma dello spagnolo potrebbe arrivare già nella giornata di lunedi.

Lazio-Silva, siamo in dirittura d’arrivo. Cosi si legge sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Lunedi potrebbe arrivare la tanto ambita firma sul contratto che lo legherebbe alla Lazio per le prossime 3 stagioni, includendo anche molti benefit (si è parlato di un aereo privato e una casa privata anche per il preparatore sportivo personale dello spagnolo, il quale lo seguirebbe nell’avventura romana). Il presidente Lotito sta lavorando in maniera decisa per poter chiudere la trattativa. Nel frattempo, nel corso della partita di Champions League di ieri sera tra Manchester City e Real Madrid, vinta dai Citizens, lo spagnolo ha sfiorato il gol su punizione, subentrando nei minuti finali del secondo tempo.