La Lazio si qualifica se… Cosa serve per passare il turno in Conference: i risultati utili per andare agli ottavi del torneo

La Lazio si qualifica agli ottavi di Conference League in caso di vittoria – all’andata è finita 1-0 per i biancocelesti – o di pareggio in Romania contro il Cluj.

Sarebbe invece eliminata se la squadra di Petrescu vincesse con due o più gol gol di scarto. Dal momento che non vale più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, in caso di una vittoria dei rumeni con un gol di scarto (1-0, 2-1, 3-2 ecc.) la partita andrebbe ai supplementari e se la parità perdurasse anche dopo l’extra-time la soluzione sarà quella dei calci di rigore.