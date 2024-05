Calciomercato Lazio, si pensa al futuro di Provedel: Tudor ha ancora il dubbio su una cosa. Gli ultimi aggiornamenti un vista dell’Empoli

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, Provedel è guarito ormai dall’infortunio rimediato a marzo e potrebbe ristabilirsi come primo portiere e spedire Mandas in panchina. Tudor ha ancora il dubbio, valuterà probabilmente all’ultimo allenamento prima del match contro l’Empoli. Oltre alle mille voci di mercato che lo interessano, il portiere è entrato nel mirino della Nazionale greca che potrebbe addirittura portarlo agli Europei.

L’estremo difensore deve pensare anche al suo futuro. Il contratto scade nel 2028, guadagna circa 200mila euro, ma nel breve tempo ci sarà un incontro con la Lazio per delineare il suo futuro, che è ovviamente legato a Provedel, reduce dall’adeguamento di contratto a 2,4 milioni fino al 2027 e da prestazioni impressionanti in Champions League.